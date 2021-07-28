Пензенская область, 28 июля, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Наровчатском районе Пензенской области устанавливают причины аварии, унесшей жизни двоих человек, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по региону.

Tysto Авария

Предварительно, ДТП произошло в 04:00 на 27 км трассы Нижний Ломов — Наровчат — границы области. 27-летний летний водитель автомобиля «Лада Приора» съехал с дороги в кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства. В результате водитель и 24-летний пассажир скончались от полученных травм на месте. Еще одного пассажира — 23-летнего мужчину с различными травмами доставили в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе утром 14 июля на улице Измайлова столкнулись три автомобиля — Mitsubishi, «ВАЗ-2114» и Opel.

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