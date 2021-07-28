Таллин, 28 июля, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Эстония была и остается для нынешнего главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина родным домом. Об этом первый наставник Карпина, футбольный тренер из Нарвы Юрий Шаламов сообщил Sputnik Meedia.

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

«Начинали в Нарве с соревнований «Кожаный мяч», команда наша называлась Noorus («Молодость» — ИА REGNUM). С ней мы готовились к первому для нас «Кожаному мячу», финал играли в Ереване», — вспоминает Шаламов.

По его словам, уже в юном возрасте Валерий Карпин был подающим надежды футболистом: «Тогда мы видели в нем только перспективного футболиста. Кстати, в Ереване он был признан лучшим нападающим, получил приз от Сергея Сальникова — олимпийского чемпиона из «Спартака». То есть, он бросался в глаза, это очевидно».

Шаламов добавил, что будет неверно думать, что эстонская футбольная школа оказала большое влияние на дальнейшую карьеру Карпина.

«Становление его как профессионала происходило, конечно, вне Эстонии. Он играл в московском «Спартаке», в течение 13−14 лет выступал за национальную сборную России, в составе которой играл на чемпионатах мира и Европы. Еще ему довелось повариться в соусе европейского футбола в Испании. А это очень многое дает», — считает первый тренер Карпина.

В то же время, по словам Шаламова, Карпин никогда не забывает, откуда он родом: «Эстония была и остается для Валерия по-настоящему родным домом — здесь у него семья, мама, друзья. То есть — он не отрезает свои корни. И, что немаловажно, — у него нет звездной болезни».