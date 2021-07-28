Уфа, 28 июля, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Уровень рек падает в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

Река

Сообщается, что запасы воды в реках республики начали истощаться в результате долгой засухи и жаркой погоды. Так, водность бассейна реки Белой в июне текущего года была на 35−50% ниже средних значений. Минимальные уровни на реках Уфа и Белая ниже нормы на 40−150 см.

Отмечается, что уровень реки Белой рядом с Уфой составляет минус 149 см от нуля гидропоста. Уровень реки Уфы около поселка Шакша составляет 89 см.

«До исторического минимума, который случился в октябре 2010 года, остается 14 см (75 см)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«После засухи и маловодья 2010 и 2012 годов правительство республики Башкортостан рекомендовало крупным водопользователям модернизировать или реконструировать свои водозаборы. За 10 лет было сделано достаточно, и сейчас, когда ситуация повторяется, можно успокоить жителей Уфы и других республиканских городов — рисков по обеспечению водой мы не видим», — приводит пресс-служба слова заместителя руководителя — начальник отдела водных ресурсов по Башкирии Камского БВУ Росводресурсов Виталия Тюра.

Сообщается, что сбросные расходы Павловского водохранилища в настоящее время составляют 170−600 м3/с.

«При таком графике, проблем, связанных с экологической обстановкой на реке Уфе, а также с водозаборами не ожидается. Сбросные расходы Нугушского водохранилища — 10,3−10,5 м3/с, Юмагузинского водохранилища — не менее 26 м3/с. Режимы работы водохранилищ в Башкирии будут оперативно регулироваться в зависимости от складывающейся гидрологической обстановки», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что только 87,8% жителей Башкирии обеспечены водоснабжением, отвечающим нормам СанПин.