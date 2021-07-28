Москва, 28 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Нехватка газа на Украине — это исключительно элемент внутриукраинской политики — нагнетание гипотетических ужасов и вымышленных угроз вроде российского вторжения или отключения газа Украине, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Просто с вымышленными угрозами бороться значительно проще, чем с реальными — даже делать ничего не нужно. Вторжение героически отражают уже семь лет и так же героически смогут отражать ещё лет двадцать, благо агрессор на бой не является.

Ну и конечно, героическими усилиями удастся вынудить Россию сохранить транзит под страхом ужасных кар со стороны мирового сообщества, которое плечом к плечу с украинскими властями борется за свободу Украины.

Всего лишь нужно будет продолжать платить деньги за газ, хотя и очень не хочется. Газпром не планирует прекращать поставки через украинскую ГТС.

Во-первых, потому, что в итоге он все равно продает Украине газ, хотя этот газ формально и приобретается у европейских посредников с переплатой.

Во-вторых, в ряд стран Восточной Европы просто ближе, а значит, дешевле, поставлять газ по украинской трубе.

С учетом того, как взвинчены внутренние украинские цены на газ, а также платы за транзит, проблем с оплатой газа у страны тоже не должно возникнуть.

Да, конечно, к 24 году позиции Газпрома на переговорах об условиях транзита через Украину будут, благодаря «Северному потку — 2» и Турецкому потоку, а возможно ещё и СП-3 более сильными.

Так что, не исключено, и стоимость транзита будет ниже, и гарантированные объемы, если таковые ещё останутся в договоре. Но до 2024 года стоимость и объёмы гарантированы.

А вот что реально может нарушить поставки через украинскую трубу, так это её техническое состояние. В его поддержание требуется вкладывать деньги, и пока украинской стороне не удается найти кого-то, кто захочет за это платить вместо «Нафтогаза», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина столкнется с дефицитом газа из-за трубопровода «Северный поток — 2», что вынудит страну «на коленях» просить голубое топливо у России, заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

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