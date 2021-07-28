Москва, 28 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Ликвидность цифрового рубля будет намного выше, чем ликвидность обязательств российских кредитных организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко.

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«Надо понимать, что если сейчас мы рассчитываемся безналичными деньгами, то это обязательства кредитных организаций. То есть наши деньги лежат на счетах каких-то кредитных организаций и подвергаются тем рискам, которым подвержены эти кредитные организации. В ситуации с цифровым рублем его эмитентом будет Банк России, платежеспособность которого самая высокая среди всех остальных кредитных организаций. И ликвидность цифровых рублей намного выше, чем ликвидность денег в других кредитных организациях», — сказала Криворучко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор рассказала, с какими рисками может быть связана эксплуатация цифрового рубля.