Владимир, 28 июля, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Во Владимирской области по состоянию на 28 июля зарегистрировано 1433 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки были подтверждены пять смертей пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 39 тыс. 636 человек.