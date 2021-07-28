Москва, 28 июля, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Один из основных рисков, с которыми связано использование цифрового рубля, — это технологические и операционные риски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

«Надо понимать, что одна из задач цифрового рубля — это повышение контроля за движением денежных средств, — сказала профессор. — Сегодня наличные денежные средства обладают некой анонимностью. А цифровизация направлена на то, чтобы эта анонимность была минимальной. И люди, которые начнут пользоваться цифровыми рублями, должны будут понимать, что их расчеты стали более прозрачными. Есть еще риски технологические и операционные. Так как это энергозависимые деньги, то они требуют определенной инфраструктуры и ее подключения к энергоносителям. И возникновение сбоев и иных технологических проблем будет оборачиваться тем, что цифровым рублем нельзя будет пользоваться какое-то время».

При этом, однако, эксперт обратила внимание на обещания Центрального банка РФ, который заверяет, что цифровым рублем можно будет пользоваться и в режиме офлайн.

«Таким образом, получается, что цифровой рубль совместит в себе преимущества и наличных денег, и безналичных расчетов», — пояснила Криворучко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор рассказала о том, какими способами в РФ могут повысить популярность цифрового рубля.