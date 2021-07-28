28 июля 2021 | Время чтения 5 мин

В социальных сетях Украины обсудили новость о том, что известную украинскую музыкальную группу Green Grey исключили из состава участников концерта ко Дню независимости 24 августа из-за того, что музыканты намеревались исполнить песню на русском языке.

Мирослава Романенко, , 19:58 — REGNUM Известную на Украине музыкальную группу Green Grey исключили из состава участников концерта ко Дню независимости 24 августа из-за того, что музыканты намеревались исполнить песню на русском языке. Исполнители отметили, что с предложением выступить на концерте к ним в мае обратились из офиса президента и тогда же была согласована конкретная песня «Под дождём» — одна из самых популярных в истории группы.

Национализм на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Началась подготовка… и вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! Как на это реагировать?!» — задались вопросом исполнители.

Читайте также: На Украине музыкантов убрали с праздничного концерта из-за песни на русском

Новость обсудили на страницах издания «Страна.ua» и телеканала «Наш» в социальной сети Facebook. Также новость обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие возмутились запрету исполнять песню на русском языке. Были и те, кто предложил перевести произведение на государственный язык. Также встречались комментарии людей, которые отметили, что Украина зависимое государство и непонятно, что все-таки страна отмечает 24 августа.

«В концерте должны звучать песни на всех языках народа Украины», — написала Валерия Ф.

«В Орде не должно быть русского языка, по закону в Орде коренной народ татары. Украина — Орда», — добавил Виктор А.

Майдан. Киев. 2014 Илья Варламов

«Зе и его офис просто трусы. Они предают большинство украинского народа из-за маргинального, крикливого, агрессивного, «шароварного меньшинства». Всё это люди припомнят Зе на следующих выборах, второй раз обмануть не получится», — пишет Виталий В.

«Да переведите на украинский, один чёрт — смысла ноль», — считает Александр Я.

«Ну понятно — боятся, что одна русскоязычная группа затмит все остальные», — отреагировал Денис П.

«Нужно петь по-английски, а также на украинском языке. Ориентироваться нужно на партнеров. Можно было бы и на немецком, но СП-2 рассорил нас. А вот по-турецки нужно спеть», — написала Валя Б.

«А на языке «коренных народов» будут петь на День независимости, ну, на караимском и крымчаковском?» — поинтересовался Олександр Г.

«Ребята, независимости нет, как ни крути. Так что и праздника нет, так, самообман. Поэтому пойте на любом языке и где хотите…» — пишет Людмила Т.

«Маразм крепчает. Вот так и разъединяют людей», — отреагировала Марина Ж.

«Приучают любить украинский», — добавил Сергей Р.

«Как можно в принципе отмечать День независимости, когда её нет?!» — не понимает Слава Н.

«Рядом поставьте группу переводчиков на украинский, пусть поют. Веселить так веселить», — добавил Григорий П.

Украинский язык tOrange

«Все передачи «95 квартала» запретить. И разорвать контракт, по которому зеленские продают свою русскоязычную продукцию. В. А. [Зеленский] очень хитрый молодой человек. Все продумал до мелочей, а теперь стрижет купоны», — написала Валя Б.

«А разве есть что праздновать? Страна полностью под внешним управлением, убита промышленность и торговля, разворовываются последние остатки советского наследия, стравили людей так, что идет гражданская война… Независимости полные штаны», — пишет Светлана.

«Для ребят идеальная ситуация, чтобы опять заголосить о том, как они любят «ридну нэньку» (родную матушку-Украину. — М. Р.), какие они щирые (искренние. — М. Р.) украинцы, как они возмущены «восточным агрессором» и далее по списку. Стокгольмский синдром — он такой!» — добавил Valg Ant.

«Ну они же себя называют «русскоязычными украинцами», то есть они как бы «нормальные» украинцы, но с дефектом — язык у них русский, у них было 7 лет, чтобы его исправить… Человек, называющий себя «русскоязычным украинцем», называет себя инвалидом. Ну представьте себе: есть социальная группа «одноногие украинцы», и государство создаёт программы по их протезированию (или скорее отращиванию у них второй ноги), а они этому противятся. Абсурд. Потому что никакие они не русскоязычные украинцы, а просто русские, но ума этого понять у них пока нет», — отметил Artyom G.

«Не переживайте, парни. Полстраны этот концерт даже смотреть не будут», — отреагировал Zhuk.

«Интересно, а кто же будет смотреть этот т. н. концерт ко «дню независимости» с этими мовными ограничениями?» — задается вопросом читатель под псевдонимом Рапира 111.

«Вот я люблю Украину, но терпеть не могу, когда меня заставляют ее любить… Могу разговаривать на украинском, но не делаю этого потому, что меня заставляют это делать! Правильно говорят — хорошо любить родину, когда живёшь за границей! Бред, а не страна. Люди слушали песни на русском, на украинском, а теперь только то, что эти… скажут! Пусть сначала сделают, чтоб люди жили, а не выживали, а тогда уж что-то навязывают. Надеюсь, я буду подносить дрова к их котлу в аду!» — написал Алексей И.

«Ничего, ничего. Выучат мову как миленькие и будут по кабакам лабать. Их гениальность слетит с них, как пыль», — пишет Игорь К.

Выступление группы Green Grey Ivasykus

«Тату свастики и зиги дадут зеленый свет музыкантам. А как они хотели, чтобы было в фашистской колонии?» — спросил Иван Б.

«Только дурак не может понять, что в Киеве сидят фашисты», — подытожил читатель под псевдонимом Чбчел.

«Даже не сомневайтесь, что сам Зеленский на День независимости расскажет нам о том, как мы все едины и равны и какая Украина наш общий дом. О языковой сегрегации он не расскажет, разумеется. Как же уже достало это махровое русофобство и эти брехливые речи Зеленского», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

Читайте также: Соцсети: «Украина — аграрная «сверхдержава». На поле русский язык не нужен»