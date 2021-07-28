Пермь, 28 июля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Перми готовят документальный спектакль #батинархив, основанный на воспоминаниях пермяка Леонида Сотникова и его сына Михаила. Базой станут истории, рассказанные Леонидом сыну в период самоизоляции весной 2020 года, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-атташе проекта Елена Растянис.

Andreas Praefcke Сцена театра

Проект будет реализован документальным театром «Открытый код» совместно с Пермским иммерсивным театром. Премьера спектакля запланирована на осень 2021 года. Проект победил в конкурсе «Новый театр» Фонда Михаила Прохорова и будет поставлен на средства гранда.

Режиссер спектакляИван Кустов отметил, что пандемия 2020−2021 сместила акценты с обсуждения глобальных, мировых проблем в сторону понимания отношений между разными поколениями внутри конкретной семьи. «Мы исследуем взаимосвязи между отцом (автором архива), его накопленным опытом в рамках своего поколения и страны и его старшим сыном (актером проекта). Сын заново проходит путь от любви к отцу и счастливого детства в 80-е до конфликтов и неприязни в подростковом возрасте из-за ухода отца из семьи в 90-е. Работа над архивом стала основой для примирения, понимания и осмысления всех процессов, повлиявших на поведение отца», — сказал он.

Весной 2020 года отец и сын, не ладившие друг с другом, оказались заперты в одной квартире из-за пандемии. Впервые за долгие годы Михаил стал задавать отцу неудобные вопросы: куда тот исчез, когда сыну было 14; почему выбрал те или иные профессии; почему отказывался от «хлебных» должностей. Леонид отвечал байками из своей жизни. Так родился семейный архив — архив историй семьи Сотниковых — #батинархив.

На сцене семейная история Сотниковых будет рассказана от лица Михаила. Он анализирует прошлое своего отца и в итоге принимает таким, каким он был.