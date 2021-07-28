Москва, 28 июля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. С появлением в РФ цифрового рубля могут возникнуть два способа увеличить количество его владельцев — один административный, а второй рыночный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко. Так она прокомментировала итоги исследования, согласно которым только 11% жителей РФ согласны на то, чтобы заработную плату им выплачивали в цифровых рублях.

Cbr.ru Цифровой рубль

Как пояснила Криворучко, государство может воспользоваться опытом внедрения карты «Мир» и заставить государственных служащих и бюджетников перейти на цифровой рубль.

«Это административный способ. Но есть и второй вариант — рыночный. Если цифровой рубль будет более эффективным, более дешевым, более удобным, более надежным по отношению к традиционным наличным и безналичным деньгам, то часть людей будет переходить на них самостоятельно, без всякого принуждения», — объяснила профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Криворучко рассказала, почему жители РФ пока не очень доверяют цифровому рублю.