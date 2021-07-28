Вашингтон, 28 июля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Геймеры начали получать приглашения на участие в техническом тестировании многопользовательских режимов игры Halo Infinite. Об этом 28 июля на своей странице в Twitter сообщает инсайдер Wario64.

Иван Шилов ИА REGNUM Xbox Series X

https://twitter.com/Wario64/status/1420173794648354816

Согласно тексту приглашения, тестирование пройдёт с 29 июля по 1 августа 2021 года. Разработчики также пообещали подробнее рассказать о деталях теста в ночь с 28 на 29 июля в рамках прямой трансляции.

Напомним, что полноценный релиз Halo Infinite ожидается в конце 2021 года. Игра будет доступна на PC, Xbox One и Xbox Series X/S.