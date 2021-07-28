Москва, 28 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Доверие к цифровому рублю в РФ будет расти постепенно, по мере того как в России станет появляться больше информации об этом платежном средстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко. Так она прокомментировала итоги исследования, которое показало, что лишь 11% жителей РФ готовы получать заработную плату в цифровых рублях.

Центробанк РФ Цифровой рубль

«Основа современных денег — это доверие. Все строится на доверии. Деньги [находятся] в обороте только потому, что население доверяет этому инструменту. Потому что оно его знает, знает правила игры. И люди пользуются этим инструментом на понятных условиях. Если же мы говорим о цифровом рубле, то это новация, которая, естественно, вызывает много вопросов. Причем вопросов пока больше, чем ответов, — сказала Криворучко. — У ЦБ пока всё на уровне концепций. Естественно, что большого доверия к этому инструменту на данном этапе просто не может быть. Естественно, люди не будут применять тот денежный инструмент, к которому у них нет доверия. А доверие будет возникать постепенно по мере появления этого инструмента, новых правил и требований, нормативного регулирования. Чем больше будет информации об этом инструменте, тем сильнее ему будут доверять».

Как подчеркнула профессор, это эволюционный процесс.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, практически половина работающих жителей России категорически против получения зарплаты в цифровых рублях.