Красногорск, , 15:20 — REGNUM Текущих темпов проведения капитального ремонта школ в России для выполнения поставленных целей недостаточно. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании о подготовке к новому учебному году.

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«Вы сказали, что в плановом режиме… не знаю, насколько напряжёнными являются эти планы для того, чтобы реализовать то, что мы планируем», — заявил Путин.

«Вы сейчас сказали, что 700 школ планируется в следующем году отремонтировать, да? Капитально. А всего зданий, если мы говорим, что это 10% с небольшим, всего это 7 тыс. 353 здания. Если мы таким темпам будем капитально ремонтировать школьные здания, то тогда это будет более 10 лет», — указал он.

Чтобы отремонтировать в срок до 2026 года, требуется не по 700 зданий ремонтировать в год, а по 1400—1500, указал президент.

Министр образования Сергей Кравцов ответил, что «с учётом того, что в следующем году ремонтируем прежде всего здания, где есть уже проектно-сметная документация».

«С учётом продолжения программы темп, конечно, будет увеличен. Мы уже просчитали, чтобы все здания, требующие капитального ремонта, были максимально отремонтированными. И в этой связи мы совместно с регионами, с Минстроем сейчас организуем работу по подготовке проектно-сметной документации по всем оставшимся зданиям, которые требуют капитального ремонта. И по мере их утверждения, соответственно, будем ремонтировать школы», — указал Кравцов.