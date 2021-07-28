Москва, 28 июля, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Певица и одна из ведущих телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова дала интервью YouTube-каналу FAMETIME TV. Ролик с записью её разговора доступен на одноимённом канале с 28 июля.

Okras Ольга Бузова

В интервью Орлова рассказала о своей жизни, работе, а также о конфликте с бывшей коллегой, телеведущей Ольгой Бузовой. По её словам, Бузова решила уйти из проекта «Дом-2» за несколько часов до своего выхода в эфир, чем подставила всю команду шоу.

По мнению Орловой, после этого поступка Бузовой продюсеры «Дома-2» приняли решение пригласить на её место блогера Даву. «…Даву привели на проект, потому что сочли, что Оля некрасиво ушла», — считает она.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2021 года Ольга Бузова и Давид Манукян (известен как Дава) расстались после 1,5 лет отношений. В апреле 2021 года певица объявила об уходе из телепроекта «Дом-2», спустя месяц её место на шоу занял Манукян.