Киев, , 15:28 — REGNUM Правительство Украины приняло решение помочь Литве укрепить границу с Белорусией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 июля на заседании правительства.

Колючая проволока Марина Каширская © ИА REGNUM

По его ловам, Литва обратилась к Украине за помощью, поскольку в страну попадает много нелегалов со стороны Белоруссии.

Кулеба отметил, что в рамках гуманитарной помощи Украина передаст Литве партию колючей проволоки.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина, Литва и Польша готовы совместно противостоять «агрессору» из числа соседних стран.

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