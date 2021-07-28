Киев, 28 июля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Правительство Украины приняло решение помочь Литве укрепить границу с Белорусией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 июля на заседании правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Колючая проволока

По его ловам, Литва обратилась к Украине за помощью, поскольку в страну попадает много нелегалов со стороны Белоруссии.

Кулеба отметил, что в рамках гуманитарной помощи Украина передаст Литве партию колючей проволоки.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина, Литва и Польша готовы совместно противостоять «агрессору» из числа соседних стран.