Москва, 28 июля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Россия глубоко сожалеет в связи с решением властей Германии приостановить мероприятия в рамках «Петербургского диалога». Об этом 28 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы глубоко сожалеем в связи с таким принятым решением. Это один из немногих открытых каналов диалога между нашими двумя странами. Мы очень высоко его ценим», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва остается открытой для сотрудничества и взаимодействия и хочет этого сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правление форума «Петербургский диалог» с германской стороны решило приостановить все двусторонние мероприятия и заседания рабочих российско-германских групп, поскольку «некоторые из германских членских организаций в России не могут выполнять свою работу из-за того, что они считаются нежелательными».