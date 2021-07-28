Екатеринбург, 28 июля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Кушве (Свердловская область) многодетная семья лишилась своего жилья из-за пожара. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

Семья

Супруги Сергеевы воспитали за свою жизнь 25 детей, как родных, так и приёмных. «В семье произошла трагедия — полностью сгорел их дом», — написал губернатор.

Администрация города переселила погорельцев во временное жильё, а волонтёры раздобыли для них постельные принадлежности. Глава региона поручил найти возможность предоставить Сергеевым новое место проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге загорелся строительный мусор на площадке реконструируемой школы.