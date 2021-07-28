Тбилиси, 28 июля, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Правительство Грузии планирует создать в стране медицинскую лабораторию для спортсменов. Об этом, как передаёт 28 июля интернет-газета Netgazeti, сообщила министр культуры и спорта Тея Цулукиани, представляя десятилетний план развития спорта в стране.

Alexander Imedashvili Тея Цулукиани

Она сообщила, что в лаборатории будут проводить генетические исследования потенциала людей в конкретных видах спорта

«Это лаборатория, основанная на современных технологиях, где юные спортсмены могут проводить генетический анализ мышечной ткани и другие виды медицинских обследований, чтобы они могли правильно спланировать свою карьеру», — сказала Цулукиани.

Кроме того, план, который она представила, предусматривает рост числа жителей Грузии, которые регулярно занимаются спортом. К 2025 году ожидается, что этот показатель вырастет с 22% до 30%, а к 2030 году — до 50%.

Цулукиани добавила, что на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе планируется, что Грузия по числу завоёванных медалей на душу населения займёт пятое место.