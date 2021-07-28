Сан-Матео, США, 28 июля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Бывший глава SIE America Шон Лейден выразил сомнение в потенциальной эффективности подписочных сервисов Game Pass и xCloud. Его слова приводит издание gameinsudtry.biz.

Xbox Series X

«Очень сложно запустить игру стоимостью $120 млн по подписке за $9,99 в месяц. Если немного посчитать, то вам понадобится хотя бы 500 млн подписчиков прежде, чем вы начнёте хоть как-то окупать свои вложения. Однако если у вас только 250 млн консолей, то вы не получите и этого числа подписчиков», — считает Лейден.

Напомним, что Game Pass — это подписочный сервис компании Microsoft, доступный на PC и консолях Xbox. С его помощью геймеры могут получить доступ к богатой библиотеке разнообразных видеоигр.