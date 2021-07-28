Москва, 28 июля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Каких-либо предвыборных мероприятий в графике президента России Владимира Путина пока нет. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 28 июля журналистам.

Павел Расинский ИА Красная Весна Кремль

«Пока я не располагаю информацией о том, что президент в обозримой перспективе будет участвовать в каких-то непосредственно предвыборных мероприятиях», — сказал Песков.

По его словам, Путин, и это известно, поддерживает «Единую Россию». Эту партию он считает очень ответственной политической силой, давно и надёжно зарекомендовавшей себя.

Представитель Кремля добавил, что ему неизвестно, оформляли ли единороссы согласие на использование образа Путина в своих агитационных материалах.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что аппарат президента США Джо Байдена плохо знает и понимает современную Россию.

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