Якутск, 28 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Якутии действует 126 природных пожаров. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Лесной пожар

«По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Республики Якутия действует — 126 природных пожаров, за сутки ликвидировано 11 на общей площади свыше 55 тыс. гектар», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сложная лесопожарная обстановка в настоящее время сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского и Хангаласского районов, где зафиксировано 109 очагов лесных пожаров.

Кроме этого, отмечается, что за последние 24 часа на работах по ликвидации природных пожаров было задействовано 1838 человек и 258 единиц техники, на территории Вилюйского и Горного районов был задействован самолет Ан-26 «Циклон».

"Сегодня аэромобильные группировки Главного управления работают на территории Горного и Верхневилюйского районов. В готовности к применению находится авиация МЧС России, планируется применение близ населенных пунктов Ситте, Кырыкый и в Нюрбинском районе», — прокомментировал сложившуюся с лесными пожарами ситуацию Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 81 лесной пожар на общей площади 9307 га.