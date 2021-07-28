Тверь, 28 июля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Инспекционную поездку по Твери провёл губернатор Тверской области Игорь Руденя 28 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Он осмотрел объекты улично-дорожной сети, на которых ведётся ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и в рамках закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почётного звания РФ «Город воинской славы». В частности, Игорь Руденя побывал на отрезке Бежецкого шоссе от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская. Здесь ведутся работы по расширению проезжей части до шести полос движения, также устраивают наружное освещение с подземными коммуникациями, ливневую канализацию с очистными сооружениями, тротуары, остановки общественного транспорта.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход работ по ремонту дорог в Твери

«Мы делаем комфортный въезд в Тверь со стороны Бежецка. Конечно, это создает временные неудобства для жителей. Но в сентябре планируется открыть регулярное движение. Этот объект — часть проекта по развитию вылетных магистралей Твери. В целом мы видим совершенно другое качество работ на дорогах города по сравнению с предыдущими годами. Сейчас обеспечен более масштабный подход», — сказал Игорь Руденя.

На данный момент на объекте уже полностью сделано устройство трассы водопровода, ливневой канализации, переустройство сетей связи и электросетей мощностью 6кВт, приступили к монтажу водопропускной трубы, устройству сетей газопровода и наружного освещения, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на треугольнике, объединяющего ул. Шишкова, Парковый проезд и Затверецкий бульвар.

В планах — реконструкция Бежецкого шоссе на отрезке от ул. Богородицерождественская до границы города. Предусмотрено создание четырех полос движения, тротуаров, современного освещения и остановок общественного транспорта, переустройство коммуникаций.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход работ по ремонту дорог в Твери

Также работы ведутся на участке Старицкого шоссе от ул. Республиканская до трассы М-10. Здесь предусмотрен ремонт покрытия, замена люков колодцев на «плавающие», проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения — установка дорожных знаков, укрепление обочин, дорожная разметка. Сейчас ведется устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Срок завершения работ — октябрь 2021 года. Полностью уложить асфальт планируется уже в ближайшие дни.

Игорь Руденя сделал замечания по качеству ремонта дороги на Комсомольской площади.

«Часть работ уже сделана, но мы увидели здесь неровности. Необходимо сделать ровное, качественное покрытие, чтобы минимизировать скопление воды», — отметил глава региона.

Глава региона также побывал на улице 2-ая Красина, здесь дорожный ремонт синхронизировали с заменой тепловых сетей. ООО «Тверская генерация» на участке по ул. 2-ая Красина проводит плановую подготовку теплосетевого хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду. В ближайшее время работы планируется завершить. После этого будет продолжен ремонт дороги. В целом выполнено 80% от общего объема дорожных работ, к 1 сентября здесь планируют завершить укладку асфальта.

«Очень важно, что организована совместная работа «Тверской генерации», дорожных, газовых служб, энергетиков, Тверьводоканала. Процесс организован на качественно новом уровне», — подчеркнул Игорь Руденя.

Всего в 2021 году в Твери ведется ремонт 80 участков улиц. В том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приводят в порядок участки 70 городских дорог общей протяженностью свыше 60 км. В рамках закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почётного звания РФ «Город воинской славы» в программу вошло 10 объектов.