Губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход работ по ремонту дорог в Твери
Тверь, 28 июля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Инспекционную поездку по Твери провёл губернатор Тверской области Игорь Руденя 28 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Он осмотрел объекты улично-дорожной сети, на которых ведётся ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и в рамках закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почётного звания РФ «Город воинской славы». В частности, Игорь Руденя побывал на отрезке Бежецкого шоссе от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская. Здесь ведутся работы по расширению проезжей части до шести полос движения, также устраивают наружное освещение с подземными коммуникациями, ливневую канализацию с очистными сооружениями, тротуары, остановки общественного транспорта.
На данный момент на объекте уже полностью сделано устройство трассы водопровода, ливневой канализации, переустройство сетей связи и электросетей мощностью 6кВт, приступили к монтажу водопропускной трубы, устройству сетей газопровода и наружного освещения, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на треугольнике, объединяющего ул. Шишкова, Парковый проезд и Затверецкий бульвар.
В планах — реконструкция Бежецкого шоссе на отрезке от ул. Богородицерождественская до границы города. Предусмотрено создание четырех полос движения, тротуаров, современного освещения и остановок общественного транспорта, переустройство коммуникаций.
Также работы ведутся на участке Старицкого шоссе от ул. Республиканская до трассы М-10. Здесь предусмотрен ремонт покрытия, замена люков колодцев на «плавающие», проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения — установка дорожных знаков, укрепление обочин, дорожная разметка. Сейчас ведется устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Срок завершения работ — октябрь 2021 года. Полностью уложить асфальт планируется уже в ближайшие дни.
Игорь Руденя сделал замечания по качеству ремонта дороги на Комсомольской площади.
Глава региона также побывал на улице 2-ая Красина, здесь дорожный ремонт синхронизировали с заменой тепловых сетей. ООО «Тверская генерация» на участке по ул. 2-ая Красина проводит плановую подготовку теплосетевого хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду. В ближайшее время работы планируется завершить. После этого будет продолжен ремонт дороги. В целом выполнено 80% от общего объема дорожных работ, к 1 сентября здесь планируют завершить укладку асфальта.
Всего в 2021 году в Твери ведется ремонт 80 участков улиц. В том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приводят в порядок участки 70 городских дорог общей протяженностью свыше 60 км. В рамках закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почётного звания РФ «Город воинской славы» в программу вошло 10 объектов.