Красногорск, , 15:11 — REGNUM Единовременные выплаты семьям на школьников размером в 10 тыс. рублей начнут выплачивать уже 2 августа. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании о подготовке к новому учебному году.

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«Давайте так и сделаем и начнем эти выплаты со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», — заявил Путин после обсуждения вопроса с министром труда и социальной защиты.

Ранее президент поставил вопрос о том, чтобы произвести выплаты ранее намеченного срока.

«Намеченный срок был 16 августа — для того, чтобы люди могли в плановом порядке, неспеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу в соответствии с теми требованиями, которые к этому сегодня предъявляются», — указал он.