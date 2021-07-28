Москва, 28 июля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Будет ли в Москве организован специальный штаб с онлайн-трансляцией голосования на избирательных участках 17−19 сентября ещё не ясно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля сообщили в избирательной комиссии Москвы.

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«Пока не могу сказать. Как только будет известно, сообщим», — заявил корреспонденту ИА REGNUM представитель Мосгоризбиркома.

Тем временем в Подмосковье уже известно место расположение штаба по наблюдению за выборами, в котором будет вестись онлайн-трансляция с избирательных участков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии по Московской области, объект будет расположен в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе по адресу ул. Маршала Жукова, 22 и сможет вместить до 3,5 тыс. человек.