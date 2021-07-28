Москва, 28 июля, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Речи о нагорной части Карабаха как об отдельной территориальной единице быть не может. Такое заявление сделал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Читайте также: Баку сам признал: Нагорный Карабах — это не Азербайджан

Дипломат напомнил, что 7 июля 2021 года указом президента страны были утверждены экономические районы Азербайджанской Республики, в том числе Карабахский, включающий город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы и Восточно-Зангезурский, который охватывает Джебраильский, Кельбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангеланский районы.

«Поэтому о нагорной части Карабаха как об отдельной единице речи быть не может», — заявил в беседе с РИА Новости посол.

Читайте также: Военные последствия передачи территорий Нагорного Карабаха Азербайджану

Он также указал на то, что азербайджанская сторона не раз заявляла на самом высоком уровне об отсутствии в стране такой территориальной единицы как «Нагорный Карабах».

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась осенью 2020 года. Бои в этом регионе продолжались с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. При посредничестве России Азербайджан и Армения обязались полностью прекратить военные действия, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку были преданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а в регион введены российские миротворцы.

Ранее по теме: Статус Нагорного Карабаха еще нужно будет согласовать — Лавров

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха должен быть согласован при участии сопредседателей минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция).