Уфа, 28 июля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Индустриальный парк по камнеобразующему производству намерены создать в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Vadim Indeikin Добыча мрамора

Сообщается, что соответствующий парк планируется создать в Абзелиловском районе.

«Индустриальный парк должен стать очагом развития Абзелиловского района, а возможно и всего юга Башкортостана. Также перед нами стоит задача вдохнуть жизнь в располагающийся там завод и продумать варианты сбыта продукции предприятия. Даю месяц, чтобы снять все вопросы и утвердить сетевой график создания индустриального парка», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

Отмечается, что помимо этого, в республике разрабатывают проект по организации камнеобрабатывающего производства из гранита и мрамора. Для его реализации планируют использовать сырье Кадышского и Рыскужинского месторождений. В настоящее время на мраморном заводе в Абзелиловском районе и карьере трудятся 28 человек. При увеличении добычи мрамора число сотрудников увеличится до 35 человек.

Назаров подчеркнул, что предпринимаемые меры по развитию мраморного завода будут способствовать развитию предприятия, также завод должен стать более конкурентоспособным.

«Мы возлагаем большие надежды на этот завод, видим потенциал его развития. В первую очередь это связано с востребованностью строительных материалов подобного класса. В республике реализуются масштабные проекты по благоустройству дворов и общественных территорий, городских парков и скверов. Нам важно использовать при этом качественные и долговечные материалы и акцентировать внимание на собственных производителях», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что промышленные предприятия в течении 15 лет планируют направить около 430 млрд рублей на реализацию своих проектов в Башкирии.