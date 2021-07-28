Нижний Новгород, 28 июля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Штраф в размере до 20 млн рублей грозит собственникам дома мещанки Пелагеи Рычиной, самовольно снёсшим это 182-летнее историческое здание в Нижнем Новгороде, передают местные СМИ.

Andrey Mindryukov Нижний Новгород

Как отмечают в управлении государственной охраны ОКН Нижегородской области, построенный по проекту архитектора Георга Кизеветтера дом уже внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия и в ближайшее время планировали включить в единый госреестр памятников истории и культуры.

Также в ведомстве уточнили, что незаконно разрушенный дом располагался в границах единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения, заниматься строительством на территории которого в настоящее время запрещено.