Представлена гоночная версия Land Rover Defender
Лондон, 28 июля, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Компания Bowler представила гоночную версию внедорожника Defender. Об этом сообщается на сайте компании.
Автомобиль предназначен для гоночной серии Bowler Defender Challenge. Модернизированный Defender примет участие в гонках в 2022 году.
Раллийная модель создана на базе трехдверного Land Rover Defender 90, который оснащается бензиновым турбодвигателем объемом 2,0 л мощностью 300 «лошадей». В качестве трансмиссии у него стоит восьмиступенчатый «автомат» компании ZF. Однако теперь селектор выдвинут ближе к водителю.
При модернизации автомобиля межосевой дифференциал лишился электронного управления. Также Defender получил спортивную выпускную систему.
Специалисты Bowler усилили кузов Defender, оснастив его дополнительными поперечинами пола, модернизированными креплениями коробки передач, радиатора и других узлов. Модель также получила более мощные подрамники. Для безопасности пилотов были установлены каркас безопасности и система защиты от пожара.
Ранее компания Jaguar Land Rover представила на китайской автовыставке в Чунцине удлиненную версию Range Rover Evoque.
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