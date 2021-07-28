Красногорск, , 15:08 — REGNUM Разовые выплаты для семей со школьниками должны быть произведены раньше намеченного. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании о подготовке к новому учебному году.

Следите за развитием событий в трансляции: «Байкальский тоннель и новый учебный год: рабочий день Путина — все новости»

«Мы планируем произвести разовую выплату гражданам, в семьях которых есть дети от 6 до 18 лет в связи с подготовкой к школе, и тем, кто продолжает обучение в школах, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями по здоровью, от 18 до 23 лет», — заявил Путин.

«Вопрос мой заключается в том, можно ли произвести эту выплату ранее намеченного срока? Намеченный срок был 16 августа — для того, чтобы люди могли в плановом порядке, неспеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу в соответствии с теми требованиями, которые к этому сегодня предъявляются», — указал он.