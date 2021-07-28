Оренбург, 28 июля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили 324 заражения коронавирусом, что на пять больше, чем днём ранее, сообщает 28 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 294 носителя коронавируса. Оправились от болезни 46 311 человек, за минувшие сутки из COVID-центров выписано 183 пациента.

На сегодняшний день в стационарах находятся 1602 человека, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. В тяжёлом состоянии пребывают 337 оренбужцев. На искусственной вентиляции лёгких 83 пациента, 998 пациентов получают кислородную поддержку.

От COVID-19 в Оренбуржье скончался 1241 человек. За последние сутки подтверждено девять летальных исходов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава областного минздрава Татьяна Савинова призвала население сделать прививку от COVID-19. Она отметила, что новая волна коронавируснй инфекции отличается еще более сложным протеканием заболевания, в реанимационных отделениях состав пациентов значительно помолодел.