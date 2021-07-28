Саратов, 28 июля, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Саратовской области в связи с аномальной жарой продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

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По данным регионального гидрометцентра, днем 29 июля местами по области возможна гроза с усилением юго-западного ветра до 18 м/с. Температура воздуха составит +28 градусов, ночью — 14 градусов тепла.

До конца июля в регионе ожидается жара с температурой воздуха +35 градусов и более.

ИА REGNUM ранее сообщало, повышение температуры воздуха до +31 градуса ожидается в Самарской области с 29 по 31 июля.

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