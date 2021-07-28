Вашингтон, 28 июля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Состоялся релиз ролевой игры The Forgotten City — нового проекта, созданного на основе TES V: Skyrim. Об этом 28 июля сообщается на странице продукта в Steam, PS Store и Microsoft Store.

Геймпад

В The Forgotten City геймерам предстоит путешествовать по римскому городу, на котором лежит таинственное «золотое проклятие». Персонажи игроков окажутся в центре временной петли, разорвать которую получится только при помощи хитрости и смекалки.

Разработкой The Forgotten City занималась небольшая независимая студия The Modern Storyteller, состоящая из трёх человек. Изначально проект создавался как модификация для TES V: Skyrim, однако вскоре его решили превратить в полноценную игру.