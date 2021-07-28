Москва, 28 июля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил приглашения для участия в наблюдении за выборами в сентябре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выборы

Он от имени Госдумы пригласил представителей национальных парламентов стран для участия в наблюдении за выборами 17 — 19 сентября, сообщает сайт нижней палаты парламента.

Приглашения также направлены межпарламентским организациям: ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПАЧЭС, МАП, а также по линии ПА ОДКБ, МПА СНГ, Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России в сентябре пройдет единый день голосования, состоятся в том числе выборы в Госдуму очередного, восьмого созыва.