Москва, , 15:01 — REGNUM Вмешательство России на этот раз подразумевается в выборы в США, которые назначены только на 2022 год. В чем оно состоит Джо Байден не пояснил, так что ждать новых санкций прямо сейчас оснований нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Лютик.

Выборы в США (сс) Phil Roeder

«Это, скорее, начала разогрева к предстоящей демократам предвыборной компании, в рамках которой, разумеется, российский фактор будет обыгрываться обеими сторонами.

Тем более, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным, отсутствия новых мер против «Северного потока — 2», ухода США из Афганистана и Ирака, почетное звание марионетки Кремля уже начинает переходить от Трампа к Байдену.

Так что стоит поторопиться и намекнуть, что республиканцы тоже не без греха. В общем, кто бы в 2022 году ни победил на выборах в Америке, виновата будет Россия», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден обвинил Россию в попытке повлиять на результаты американских промежуточных выборов, которые должны состояться в 2022 году.

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