Москва, 28 июля, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Вмешательство России на этот раз подразумевается в выборы в США, которые назначены только на 2022 год. В чем оно состоит Джо Байден не пояснил, так что ждать новых санкций прямо сейчас оснований нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Лютик.

(сс) Phil Roeder Выборы в США

«Это, скорее, начала разогрева к предстоящей демократам предвыборной компании, в рамках которой, разумеется, российский фактор будет обыгрываться обеими сторонами.

Тем более, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным, отсутствия новых мер против «Северного потока — 2», ухода США из Афганистана и Ирака, почетное звание марионетки Кремля уже начинает переходить от Трампа к Байдену.

Так что стоит поторопиться и намекнуть, что республиканцы тоже не без греха. В общем, кто бы в 2022 году ни победил на выборах в Америке, виновата будет Россия», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден обвинил Россию в попытке повлиять на результаты американских промежуточных выборов, которые должны состояться в 2022 году.

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