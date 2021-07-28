Вашингтон, 28 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что решение об отъезде из республики, принятое ею после выборов белорусского президента в минувшем году, является ошибочным. Она заявила об этом 28 июля в интервью телеканалу RTVI.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тихановская

«Во-первых, хорошо, что нет у истории сослагательного наклонения. Потому что, оглядываясь назад, наверняка, были сделаны ошибки. И лично с моей стороны, мне кажется, что сейчас я бы не уехала из страны в тот момент», — сказала она, комментируя ситуацию после выборов президента Белоруссии в 2020 году.

Кроме того, Тихановская заявила, что, как она считает, белорусы на тот момент показали, что они к протестам не готовы.

«У нас не было никаких структур. У нас не было какого-то понятного чёткого плана действий. Это же все вышло хаотично, это все вышло от сердца, от той боли, которую режим причинил после девятого августа. Можно было бы, наверное, всё изменить, но уже невозможно», — также посетовала экс-кандидат в президенты республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело против белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака Минский областной суд начнёт рассматривать 4 августа.