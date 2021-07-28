Москва, 28 июля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Программы по использованию новейших технологий для медосмотров водителей, включая применение специальных программно-аппаратных комплексов для комплексной оценки показателей состояния здоровья, показали высокие практические результаты. Об этом сообщили официальные представители ведущих транспортных предприятий России — ГУП «Мосгортранс» и АО «Мострансавто» в ходе проведения круглого стола в Общественной палате РФ о мерах по улучшению ситуации с медицинскими осмотрами работников пассажирского транспорта.

Mos.ru Телемедицина

ГУП «Мосгортранс» с 2016 года реализует телемедицинскую программу, в рамках которой проводится более 50 тысяч осмотров в месяц с применением терминалов. «Предыдущая система с очным участием медика показывала менее 1% отводов от управления автобусами. Применение телемедицины продемонстрировало на старте 10% отводов, а то и больше», — отметил директор службы информационных технологий и связи ГУП «Мосгортранс» Дмитрий Ерзамаев. Такие результаты эксперт связывает со снижением влияния человеческого фактора на результаты медицинских осмотров.

На протяжении последних нескольких лет также, как и в ГУП «Мосгортранс», на предприятии АО «Мострансавто» тестировались разные программно-аппаратные комплексы для медосмотров водителей перед рейсами. По словам заместителя генерального директора по персоналу Екатерины Гайдо, при проведении очных медосмотров недопуск водителей к управлению транспортным средством составляет примерно 1%. При переходе на специально оборудованные телемедицинские терминалы число недопусков водителей доходило до 20%, что связано с высокой чувствительностью оборудования, и, вследствие этого, высокой диагностической точностью результатов.

По прогнозам официального представителя Минэкономразвития распространение телемедицины среди всех транспортных предприятий, которые занимаются пассажирскими перевозками, позволит снизить смертность на дорогах до 20%. Однако широкому внедрению новых технологий препятствуют правовые ограничения, связанные с устаревшим медицинским регламентом и порядком процедуры. Так, для проведения медосмотра на предприятии должен быть организован медицинский кабинет с лицензией и нанят штат медицинских работников.

Как уточнил заместитель директора Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Алексей Минаев, данные факторы искусственно сдерживают развитие телемедицинского рынка и накладывают значительные экономические обязательства на предприятия. Формат телемедицинских осмотров позволит снизить расходы и улучшить бизнес-процессы в транспортных предприятиях, например отпадет необходимость содержать отдельный штат фельдшеров. По мнению эксперта, медицинские осмотры с применением телемедицинских технологий в первую очередь должны быть направлены на транспортные предприятия в регионах, где ограничена доступность населения к медицинской помощи.

«Мы регулярно получаем информацию из регионов о том, что в медучреждении работал один фельдшер на пять населенных пунктов. А ковид привел к тому, что многие медработники покинули эту профессию, потому что зарплата медработников не соответствует высоким рискам профессии», — указал на наличие проблемы председатель Комиссии по развитию производственной медицины Общероссийской общественной организации «Опора России» Олег Паскар.

С другой стороны, несмотря на наличие барьеров, проводить удаленные осмотры закон формально не запрещает. «На сегодняшний день это — полулегальная зона. Телемедицину нужно закрепить законодательно, и тогда эти технологии более уверенно будут принимать на вооружение крупные транспортные предприятия», — считает представитель «Опоры России». Прохождение осмотра удаленно, с помощью компьютера, не означает, что водитель не видел врача или что врач отсутствовал, дополнил эксперт.