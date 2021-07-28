Москва, , 15:00 — REGNUM Спецслужбы США действительно работают в России, и эта работа не прекращается уже давно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шпионаж Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Американские спецслужбы работают у нас и, конечно, это нас беспокоит. Это было испокон веков и это не прекращается», — сказал Песков.

По его словам, спецслужбы США «очень сильные, и разведка у них очень сильная»: «Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то».

При этом Песков подчеркнул, что у России есть «очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками».