Нижний Новгород, 28 июля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения нижегородской поликлиники Федеральной таможенной службы арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Взятка

По версии следствия, экс-сотрудник таможни в период с 2017 года по 2019 год получил 2,7 млн рублей в качестве взятки за то, что обеспечил победу одной из фирм в тендерах, а также за последующую беспрепятственную приемку поставляемого ею медицинского оборудования и расходных материалов для нужд поликлиники.

В ведомстве отмечают, что выявить организованную им коррупционную схему удалось сотрудникам управления ФСБ по Нижегородской области совместно с коллегами из отдела по противодействию коррупции Нижегородской таможни.