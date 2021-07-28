Калуга, 28 июля, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Калужской области сохраняется спрос на реструктуризацию кредитов. В июне 2021 года от жителей поступило 370 таких заявлений. Заемщики, которые не справляются с выплатами, обращаются в банки за изменением условий договоров. Об этом 28 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

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С начала введения мер поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии (апрель 2020 года) и за шесть месяцев 2021 года банками снижена кредитная нагрузка для 744 малых и средних предприятий и 12,2 тысяч жителей Калужской области. Общий объем реструктурированных кредитов бизнесу на сегодняшний день составляет 7,4 млрд рублей. Почти 500 субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались правом на кредитные каникулы, приостановив на полгода выплаты по кредитам общей суммой около 1 млрд рублей. Калужане реструктурировали кредитов на сумму около 4,6 млрд рублей. Почти тысяча жителей области оформили кредитные и ипотечные каникулы, получив полное освобождение от платежей на шесть месяцев. Критериями для принятия решения о предоставлении гражданам каникул или рассрочки являлись заболевание заемщика (или члена его семьи) COVID-19 или снижение его дохода до уровня, не позволяющего обслуживать задолженность.

«Банки подходят к каждому заемщику индивидуально, оценивая его способность проводить выплаты с учетом снижения доходов. Отсрочка или уменьшение суммы платежа дают возможность калужанам, попавшим в сложную ситуацию, восстановить платежеспособность и продолжить исполнять свои обязательства перед кредиторами без негативных последствий для кредитной истории. Если вы понимаете, что не способны погашать кредит как прежде, лучше всего сразу связаться с банком, рассказать о необходимости оформления реструктуризации кредита. Разумеется, нужно будет подтвердить документально, что проблема действительно имеет место, например, предоставить справки, свидетельствующие о падении доходов. Перечень необходимых документов назовут в банке», — отметила Ирина Карлаш.

Ранее Банк России рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 октября 2021 года. Решение было принято в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции и введенными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам.