Калужане предпочитают реструктуризировать банковские кредиты
Калуга, 28 июля, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Калужской области сохраняется спрос на реструктуризацию кредитов. В июне 2021 года от жителей поступило 370 таких заявлений. Заемщики, которые не справляются с выплатами, обращаются в банки за изменением условий договоров. Об этом 28 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.
С начала введения мер поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии (апрель 2020 года) и за шесть месяцев 2021 года банками снижена кредитная нагрузка для 744 малых и средних предприятий и 12,2 тысяч жителей Калужской области. Общий объем реструктурированных кредитов бизнесу на сегодняшний день составляет 7,4 млрд рублей. Почти 500 субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались правом на кредитные каникулы, приостановив на полгода выплаты по кредитам общей суммой около 1 млрд рублей. Калужане реструктурировали кредитов на сумму около 4,6 млрд рублей. Почти тысяча жителей области оформили кредитные и ипотечные каникулы, получив полное освобождение от платежей на шесть месяцев. Критериями для принятия решения о предоставлении гражданам каникул или рассрочки являлись заболевание заемщика (или члена его семьи) COVID-19 или снижение его дохода до уровня, не позволяющего обслуживать задолженность.
Ранее Банк России рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 октября 2021 года. Решение было принято в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции и введенными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам.