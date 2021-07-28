Петрозаводск, 28 июля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Республику Карелия поступила первая партия новой вакцины «Спутник Лайт» от коронавирусной инфекции — 2292 дозы. Об этом 28 июля сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Личная страница Михаила Охлопкова в Vk Вакцина «Спутник Лайт»

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По его словам, вакцина уже распределена в медицинские организации республики.

«Преимущественно «Спутником Лайт» будет прививаться молодежь. А также эта вакцина будет использоваться для повторной вакцинации (через полгода после первой вакцинации)», — пояснил министр.

Всего с начала вакцинации в Республику Карелия поступило 162 206 доз вакцин для иммунизации от COVID-19.