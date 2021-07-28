Приштина, Сербия, 28 июля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 27 июля провел встречу, посвященную сбору фондов средств на создание нового образовательного центра для национальных меньшинств на Косовом поле. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Цитата из х/ф «Табор уходит в небо». Реж. Эмиль Лотяну. 1976. СССР Цыгане

Курти в ходе встречи заявил, что дети цыган сталкиваются с многочисленными трудностями на пути к образованию, причем ситуация ухудшилась в период пандемии, когда представители национальных меньшинств не могли принимать участие в онлайн-образовании.

По словам премьер-министра Косово, учебные центры позволят устранить эти препятствия и создадут дополнительные возможности для взаимопомощи между членами национальных меньшинств.

В 2021 году министерство образования Косово выделит представителям гражданского общества 200 тысяч евро для организации таких центров. Центры должны предоставить помощь в получении образования для 300 детей цыган.