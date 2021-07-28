Москва, 28 июля, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В России можно констатировать дальнейшую деградацию политико-экономического строя, считает председатель регионального отделения и куратор Дальневосточного региона «Партии Роста» Кирилл Батанов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил 28 июля, комментируя новость о создании новой госмонополии по экспорту леса с Дальнего Востока, инициатором которой выступил полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и куратор в ДВФО Юрий Трутнев.

Patrick Mackie Кругляк

«Эта идея сродни идее английских монополий XV века эпохи абсолютизма. Когда монарх сам принимал решение, какой его приближенный будет заниматься той или иной экономической деятельностью на эксклюзивных и монопольных правах. Между тем, я хочу сказать, что идея ограничения монопольного права была реализована английским парламентом уже в XVII веке статутом о монополиях (1623г.) Именно после этого начался бурный рост Британской экономики. Патентное право заменило королевский абсолютизм и дало толчок промышленной революции. В нашей же стране после принятия поправок мы скатились в эпоху регрессивных политических преобразований Александра III. А сейчас намечается серьезный тренд на неоабсолютизм. В такое политико-экономической системе невозможен экономический рост», — отметил эксперт.

По его словам, никто не помешает назначенным по принципу кумовства сотрудникам новой монополии, которая будет распоряжаться общим ресурсом страны, а точнее её Дальнего Востока, назначать себе безумные заработные платы, тратить деньги на яхты, дворцы и замки. И всё это под прикрытием «государственной монополии».

«Это я не говорю о многих предпринимателях, которые ведут своё дело в лесной отрасли. Да не всё там гладко. И коррупция баснословная. Но госмонополия не решит проблему коррупции, а лишь узаконит её в страновом масштабе. Лесозаготовители часто находятся в финансовой кабале у китайских скупщиков древесины. Они дают им ссуды под гарантии поставок. Почему государство не может сделать удобные и понятные финансовые инструменты?» — уточнил Батанов.

По мнению представителей отрасли, что нужно, так это: честные аукционы на срок инвестиционного цикла, финансовые инструменты поддержки бизнеса, механизмы рекультивации леса, высокие экспортные пошлины на кругляк и низкие пошлины на готовую продукцию из российской древесины.

Батанов также добавил, что Россия в Азии конкурирует с Новой Зеландией и Австралией и объемы поставок в Китай из этих стран существенно выше: «Но они конкурируют качеством древесины. Будучи на одном из заводов на юге Китая, я разговаривал с его владельцем. Он рассказал, что использует только Новозеландскую древесину, поскольку она имеет стабильно высокое качество (отсортирована, правильно высушена и так далее). Мы должны стать полноценным участниками системы международных аукционов. Это приведет и к росту качества и росту оборота».