На Дальнем Востоке раскритиковали создание госмонополии по экспорту леса
Москва, 28 июля, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В России можно констатировать дальнейшую деградацию политико-экономического строя, считает председатель регионального отделения и куратор Дальневосточного региона «Партии Роста» Кирилл Батанов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил 28 июля, комментируя новость о создании новой госмонополии по экспорту леса с Дальнего Востока, инициатором которой выступил полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и куратор в ДВФО Юрий Трутнев.
«Эта идея сродни идее английских монополий XV века эпохи абсолютизма. Когда монарх сам принимал решение, какой его приближенный будет заниматься той или иной экономической деятельностью на эксклюзивных и монопольных правах. Между тем, я хочу сказать, что идея ограничения монопольного права была реализована английским парламентом уже в XVII веке статутом о монополиях (1623г.) Именно после этого начался бурный рост Британской экономики. Патентное право заменило королевский абсолютизм и дало толчок промышленной революции. В нашей же стране после принятия поправок мы скатились в эпоху регрессивных политических преобразований Александра III. А сейчас намечается серьезный тренд на неоабсолютизм. В такое политико-экономической системе невозможен экономический рост», — отметил эксперт.
По его словам, никто не помешает назначенным по принципу кумовства сотрудникам новой монополии, которая будет распоряжаться общим ресурсом страны, а точнее её Дальнего Востока, назначать себе безумные заработные платы, тратить деньги на яхты, дворцы и замки. И всё это под прикрытием «государственной монополии».
«Это я не говорю о многих предпринимателях, которые ведут своё дело в лесной отрасли. Да не всё там гладко. И коррупция баснословная. Но госмонополия не решит проблему коррупции, а лишь узаконит её в страновом масштабе. Лесозаготовители часто находятся в финансовой кабале у китайских скупщиков древесины. Они дают им ссуды под гарантии поставок. Почему государство не может сделать удобные и понятные финансовые инструменты?» — уточнил Батанов.
По мнению представителей отрасли, что нужно, так это: честные аукционы на срок инвестиционного цикла, финансовые инструменты поддержки бизнеса, механизмы рекультивации леса, высокие экспортные пошлины на кругляк и низкие пошлины на готовую продукцию из российской древесины.
Батанов также добавил, что Россия в Азии конкурирует с Новой Зеландией и Австралией и объемы поставок в Китай из этих стран существенно выше: «Но они конкурируют качеством древесины. Будучи на одном из заводов на юге Китая, я разговаривал с его владельцем. Он рассказал, что использует только Новозеландскую древесину, поскольку она имеет стабильно высокое качество (отсортирована, правильно высушена и так далее). Мы должны стать полноценным участниками системы международных аукционов. Это приведет и к росту качества и росту оборота».