Нижний Новгород, 28 июля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год увеличены на 1 млрд 135,7 млн рублей — до 44 млрд 157,1 млн рублей. Об этом стало известно в ходе заседания городской думы сегодня, 28 июля.

Илья Савченко ИА Красная Весна Нижний Новгород

Доходная же часть городской казны увеличена только на 990,6 млн рублей, в том числе за счета межбюджетных трансфертов — на 621,5 млн рублей. То есть доходы выросли до 42 млрд 270,2 млн рублей.

Таким образом, дефицит бюджета столицы Приволжья по итогам года достигнет 1 млрд 886,9 млн рублей.

По итогам заседания депутаты городского парламента Нижнего Новгорода одобрили внесение соответствующих изменений в бюджет города на 2021 год.