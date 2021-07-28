Москва, 28 июля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. За последние годы в Крыму резко возросло внимание к межнациональным отношениям. Об этом 28 июля заявил председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Я хочу сказать, что уже много лет занимаюсь национальной темой в республике, лет 30, наверное. Будучи в составе Украины, такой динамики развития межнациональных отношений, создания дружбы — мы ещё не наблюдали», — заявил Гемпель.

«Сейчас работает дом дружбы народов республиканских, который обеспечивает практически все мероприятия национально-культурной (направленности). Я считаю, что сегодня Крым динамично развивается в том числе и в вопросах межнациональных отношений», — указал он.