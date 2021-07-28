Казань, 28 июля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Гидрометцентр Татарии распространил предупреждение об ухудшении погодных условий на предстоящие сутки, сообщает 28 июля пресс-служба ведомства.

Гроза в городе

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Днем и вечером 29 июля местами по Татарии ожидается гроза и усиление юго-западного ветра порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +7.+12 градусов, на западе РТ — до +16. Максимальная температура воздуха днем достигнет отметки в +25 градусов, на востоке республики — до 28 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России в ближайшее время ожидаются дожди, грозы и град, местами крупный.

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