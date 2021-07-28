Екатеринбург, 28 июля, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил об усилении в ближайшие годы кадрового состава больниц региона 760 педиатрами и о планах по строительству в городах Свердловской области пяти детских поликлиник до 2025 года. Новые учреждения здравоохранения должны появиться в Серове, Березовском, Полевском, Арамили, Екатеринбурге, сказал он 28 июля во время рабочей поездки в Кировград и осмотра детской поликлиники, построенной в прошлом году.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Куйвашев

«Такими, как в Кировграде, детские поликлиники должны быть везде. И мы к этому уверенно идём. До конца 2025 года в планах строительство ещё пяти детских поликлиник в Серове, Березовском, Полевском, Арамили, Екатеринбурге. Ещё в 32 лечебных учреждениях пройдут капремонты. Но мы все понимаем, каким бы современным ни было здание и оборудование, лечить все равно будет врач, а врачей всё еще не хватает и в нашей области, и в целом по всей стране. Проблема серьёзная, но мы стараемся ее решить с помощью целевой подготовки в Уральском медицинском университете. В этом году в Кировград в сентябре вернутся четыре специалиста, отучившихся по целевому набору, в том числе один педиатр», — сказал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что всего на разных курсах сейчас учатся 760 педиатров, которые будут работать в Свердловской области. И с каждым годом постепенно количество детских врачей в регионе должно увеличиваться.

Отметим, детская поликлиника в Кировграде расположена в новом, отдельно стоящем здании на территории больничного городка. Она построена на средства областного бюджета. Здесь есть всё необходимое оборудование для оказания помощи детям. Кроме того, впервые создано отделение восстановительной медицины. При этом и для такой — новой и современной поликлиники — проблема кадров тоже актуальна. Её Евгений Куйвашев обсудил сегодня с руководством больницы, а также с молодым специалистом Ксенией Пшеничниковой. Врач-эпидемиолог приехала в Свердловскую область из Кургана и с 2018 года работает в Кировградской центральной городской больнице. Здесь, в Кировграде, ей предоставили муниципальную квартиру.

«И условия, которые созданы для молодых врачей в части жилья, и условия, созданные в самой поликлинике, — это то, из-за чего я сюда переехала. Живу и работаю здесь уже три года, очень всем довольна», — отметила врач.

По данным муниципальных властей, в новом, недавно сданном многоквартирном доме «зарезервированы» ещё 11 квартир, которые ждут специалистов после окончания вуза. Такая практика — не уникальная, она внедрена во всей Свердловской области.