Пермь, 28 июля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Пермском крае выявлено 437 новых заражений коронавирусом, что на девять превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 28 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Общее число носителей коронавируса в регионе достигло 71 705. На 100 тыс. населения приходится 2758,7 факта заболевания.

Выздоровел 63 521 пермяк. За последние сутки из клиник выписали 420 пациентов получавших лечение от COVID-19. Жертвой болезни стали 3150 человек, в том числе 18 — за последний день.

На сегодняшний день в больницах находятся 2970 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция, из них 103 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Свободным остается 21,2% коечного фонда от фактически развёрнутого.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения края Анастасия Крутень заявила о том, что приостанавливается плановая госпитализация из-за тяжелой эпидситуации. Для лечения пациентов с COVID-19 отдано 60% коечного фонда, в ближайшее время перепрофилируют еще 800 коек.