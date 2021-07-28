Вашингтон, 28 июля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Facebook выпустила новую силиконовую накладку для шлема виртуальной реальности Oculus Quest 2. Об этом сообщалось на официальном сайте компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Виртуальная реальность

Одновременно с этим Facebook приостановила продажи Oculus Quest 2 для того, чтобы укомплектовать все устройства новой накладкой. Продажи возобновятся уже 24 августа 2021 года.

Напомним, что некоторые пользователи Oculus Quest 2 жаловались на раздражение кожи лица от пользования гарнитурой. В ответ на это Facebook провела внутреннее расследование и разработала новую «безопасную» накладку для лица.